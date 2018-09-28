​В Югре передают в суд очередное уголовное дело о постах соцсети

29-летнего жителя Ханты-Мансийска обвиняют в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Расследование уголовного дела завершено, материалы будут переданы в суд после утверждения прокурорского заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовную статью хантымансиец попал из-за того, что размещал на своей странице в социальной сети видеоматериалы и аудиозаписи пропагандистского характера, «в которых присутствовали высказывания о необходимости вражды, насилия в отношении людей определенной национальности, а также оправдание применения насилия в отношении представителей определенной социальной группы».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Верховном суде РФ разъяснили, что «лайки» и «репосты» в соцсетях не являются достаточным основанием для возбуждения уголовных дел об экстремизме. По словам зампредседателя Верховного суда (ВС), председателя уголовной коллегии РФ Владимира Давыдова в таких случаях доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка.

Читайте также:

ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит

