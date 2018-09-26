​Хантымансиец украл мачту сотовой связи, чтобы сдать на металлолом

Полицейские Ханты-Мансийска задержали 31-летнего местного жителя. Мужчину подозреваю в краже металлической мачты сотовой связи.

Преступление было совершено в конце августа на 928 километре автодороги «Ханты-Мансийск - Тюмень». Сумма ущерба, которую вор нанес предприятию, которой мачта принадлежит, составляет 280 тысяч рублей.

«Похищенное злоумышленник планировал сдать в пункт приема металлолома. Известно, что югорчанин нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался», - уточнили в пресс-службе УМВД по Югре.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.