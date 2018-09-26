​На трассе под Ханты-Мансийском Lexus протаранил Lada, пострадали двое

Серьезная автоавария произошла в 08.30 утра во вторник, 25 сентября, на 944 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». 26-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в Lada, за рулем которой находился 37-летний мужчина. В результате столкновения водитель и 38-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы различной степени тяжести.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за минувшие сутки, по данным окружного УГИБДД, на дорогах Югры произошло шесть автоаварий, в которых пострадали семь человек.