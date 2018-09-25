​Нового главного пристава Югры представили правительству региона

Приказом министра юстиции на должность руководителя управления ФССП по Югре назначена Елена Лавандо, которая последние пять лет возглавляла управление по Красноярскому краю. На посту главного судебного пристава округа она сменила Олега Адольфа, ушедшего в отставку в сентябре.

Нового руководителя ведомства уже представили членам правительства Югры и должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сообщили в департаменте общественных и внешних связей. Участие во встрече приняли первые заместители губернатора Югры Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов, главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко, заместитель директора федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава РФ Игорь Савенко.

Во время мероприятия Геннадий Бухтин подчеркнул, что нынешнее состояние дел в управлении правительство округа не в полной мере устраивает, потому что скопилось много незавершенных исполнительных производств.

«Я волнуюсь и переживаю. Красноярский край - регион тоже крупный, тоже непростой. Именно поддержка силовиков, а там тоже было мало нас, женщин, очень ощущалась. Надеюсь на аналогичную работу здесь. Первое впечатление, что, в отличие от других регионов России, у нас не так много здесь судебных актов. Пока превалируют штрафы ГИБДД, которые на сегодняшний день идут сугубо в местный бюджет. Конечно, расстояние до территориальных отделов создает проблему, но до конца года я побываю везде, если погодные условия позволят», - поделилась планами Лавандо.