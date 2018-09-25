​Хантымансиец пойдет под суд за то, что привез в город партию поддельных 5-тысячных купюр

В Ханты-Мансийске в суд с обвинительным заключением прокуратуры направлено уголовное дело по факту сбыта поддельных купюр.

На скамью подсудимых сядет местный житель, который, по версии следствия, купил 18 поддельных 5-тысячных купюр и сбывал их в различных торговых точках.

Злоумышленник был задержан в июле этого года и заключен под стражу, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Найти продавца фальшивок пока не удалось.