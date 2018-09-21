​Артур Демкин покинул пост главы УФАС по Югре и уехал в Калининград

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Югре ожидается назначение нового руководителя. Артур Демкин, возглавляющий ведомство с 2014 года, покинул свой пост.

21 сентября он назначен на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области. Назначение произошло после согласования кандидатуры Демкина с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, уточнили в пресс-службе окружного антимономольного ведомства.

О назначении нового главы УФАС по Югре не сообщается. По данным источника Ura.ru, им может стать заместитель руководителя УФАС Татарстана Рузалин Хабибулин. Впрочем, в приемной чиновника эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «У меня нет такой информации», - сказала собеседница siapress.ru.