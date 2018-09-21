​На югорской трассе в КамАЗе умер мужчина

На 60-м километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск - Нягань» в КамАЗе было обнаружено тело умершего мужчины.

О том, что в грузовике на стоянке находится человек, не подающий признаков жизни, в дежурную часть сообщили очевидцы. На место выехал мобильный поисково-спасательный отряд учреждения «Центроспас-Югория».

«Прибыв к месту вызова, в присутствии сотрудников следственного комитета, спасатели при помощи специального инструмента открыли автомобиль и передали тело мужчины сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе учреждения.