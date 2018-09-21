​Экс-супруг похитил 4-летнюю дочь у жительницы Зауралья и привез ее в Ханты-Мансийск

Судебным приставам Ханты-Мансийска пришлось потрудиться, чтобы исполнить решение Далматовского райсуда Курганской области и вернуть жительнице города Шадринск дочь.

В пресс-службе УФССП рассказали, что мужчина забрал 4-летнюю дочь из детского сада в Шадринске, не оповестил об этом бывшую жену и увез девочку в Ханты-Мансийск.

Чтобы вернуть ребенка, женщина обратилась в суд. 13 сентября инстанция встала на ее сторону - дочь должна проживать с матерью. С решением суда на руках она приехала в столицу Югры и обратилась отдел судебных приставов.

В ведомстве установили, где проживает отец и приехали к нему домой. Бабушка, которая в это время присматривала за внучкой, дверь приставам не открыла. Им пришлось дожидаться хозяина квартиры у подъезда, чтобы вручить постановление лично в руки. «Несмотря на это, мужчина отказался передать ребенка бывшей супруге», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства. Уговаривать его пришлось несколько дней приставам, сотрудникам органов опеки и психологу. В результате хантымансиец смирился с решением суда и вернул девочку матери.