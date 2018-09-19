​Наталья Комарова рассказала Дмитрию Медведеву о доходах югорчан

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Одной из тем разговора стали промежуточные итоги работы Эргинского кластера компании «Роснефть», сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Эргинский кластер ввели в эксплуатацию в ноябре 2017 года с участием премьер-министра. На нем уже добыт первый миллион тонн нефти. По словам главы региона, результат достигнут, в том числе благодаря разработанной и утвержденной распоряжением правительства Югры в сентябре 2017 года «дорожной карте» по сокращению сроков административных процедур для ускоренного ввода в эксплуатацию лицензионных участков кластера.

Всего за восемь месяцев 2018 года в округе добыто 156,3 миллиона тонн нефти.

Также губернатор доложила, что номинальные денежные доходы на душу населения в округе превысили среднероссийский показатель в 1,4 раза, обеспечили три величины прожиточного минимума. В прошлом году страховые пенсии югорчан были проиндексированы на 5,8 процента. Средняя зарплата в бюджетной сфере превышает среднероссийский показатель в 1,8 раза.