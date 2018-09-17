​В гонке за кресло главы депспорта Югры сменился лидер

По итогам первых двух этапов конкурса на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры лидерам стала заместитель директора центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Виктория Прошкина. Об этом со ссылкой на источник в правительстве округа сообщает Ura.ru.

По данным издания, обойти директора центра адаптивного спорта Югры Михаила Вторушина, которому оказывали поддержку в правительстве округа, Прошкина смогла, показав себя на дебатах и презентовав достойную программу.

Кроме того, поддержку ей высказал девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин: «Виктория такой человек, который сможет навести порядок в департаменте. Я наблюдал, как она возглавляла институт при университете, также она очень активно себя проявила в федерации академической гребли. Человек знает процедуру и может претендовать на почетное звание «буквоед». Думаю, что она отлично подойдет на должность директора департамента».

Стоит напомнить, что Михаил Вторушин стал победителем зрительского голосования. За него отдано 746 голосов, за Прошкину - 694.

Окончательное решение, кому отдать вакантную должность, примет глава региона Наталья Комарова.