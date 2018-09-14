ОНФ выявили незаконные продажи пиломатериалов в Югре

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре во время очередного рейда по базам и магазинам Ханты-Мансийска, торгующим пиломатериалами в городе, обнаружили нарушения.

В четырех точках, проверенных активистами, не декларируют свои сделки в системе ЛесЕГАИС, некоторые магазины работают без кассовых аппаратов.

«По закону все предприятия, торгующие древесиной, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС. Система внедрена, чтобы исключить факты незаконного оборота лесоматериалов, в том числе незаконной вырубки леса, - отметил член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица. - Ни одна сделка по покупке или продаже леса не должна проходить без ее регистрации в этой системе. Это касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовыми и розничными продажами. Но в ходе контрольных закупок мы сталкиваемся с такими нарушениями, как невыдача кассовых чеков, отсутствие товарных накладных, в которых должен быть указан ИНН. При этом ни одна проверенная организация не числится в перечне юридических лиц, чьи сделки с древесиной зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС».

Ранее активисты уже выявляли подобные нарушения. Информацию о новых они направили в департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.