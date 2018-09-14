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​В Югре продолжается телефонное голосование за кандидата на пост директора департамента спорта

До 18.00 14 сентября каждый житель Югры может отдать свой голос за одного из претендентов на пост директора департамента физической культуры и спорта автономного округа.

Для того, чтобы поддержать наиболее достойного, нужно позвонить по телефону 8-800-100-68-01 и назвать его фамилию.

«Решение о продлении голосования за претендентов было принято по итогам теледебатов, которые состоялись накануне в эфире ОТРК «Югра», - напомнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В теледебатах приняли участие заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики Сергей Артамонов, директор центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Софья Конух, начальник управления спортивно-массовых мероприятий «ЮграМегаСпорт» Игорь Крутько, заместитель директора по воспитательной работе Игримского политехнического колледжа Олег Матюшко, начальник управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Никандров, заместитель директора центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Виктория Прошкина, заведующий спортивным комплексом спортивной школы Нижневартовска Олег Третьяк.

Как ранее писало СИА-ПРЕСС, эксперты считают, что победителем этого политически-спортивного состязания может стать Софья Конух, оказавшаяся на волне узнаваемости благодаря Кубку мира по водному поло.

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Сегодня в 11:37, просмотров: 103, комментариев: 0


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