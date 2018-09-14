​В Ханты-Мансийске водитель протаранил две машины и забор

В четверг, 13 сентября, около 15.50 на улице Чехова в Ханты-Мансийске произошла массовая автоавария.

26-летний водитель Daewoo Nexia нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, врезался в Mercedes-Benz и Lada Priora, а затем протаранил забор. В результате происшествия пострадали виновник аварии и 332-летний водитель немецкой иномарки.

Всего, по данным окружного УГИБДД, в Югре за минувшие сутки произошло пять ДТП, шесть человек травмированы.