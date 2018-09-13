​Дефицит бюджета Югры сократился до семи миллиардов

Бюджет Югры за 2018 год планируют откорректировать: доходная часть увеличивается почти на 24 миллиарда рублей, расходная – на девять миллиардов, дефицит уменьшается с 22 до семи миллиардов. Изменения должны принять 14 сентября на заседании думы округа, сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков.

По словам председателя думы, дополнительные средства направят на социальные нужды.

«Мы выполняем все Указы президента страны по повышению и сохранению заработной платы работникам бюджетной сферы. Поэтому большие суммы выделяются работникам образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и остальным бюджетникам. Мы выделяем практически два миллиарда рублей на улучшение жилищных условий. В основном эти деньги выделяются муниципалитетам на решение проблемы по аварийным домам. Мы выделяем 2,5 миллиарда рублей на приобретение современного медицинского оборудования. Эта тема тоже важна и актуальна. Мы выделяем около миллиарда рублей на приобретение зданий школ и детских садов. Более миллиарда рублей – на развитие физической культуры и спорта. Потому что много было обращений от разных спортивных клубов – волейбольных, баскетбольных, хоккейных команд. И выделяются деньги по 11 программам», - цитирует Хохрякова пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».