​В Югре пройдет генеральная уборка

Югра присоединится к всероссийской экологической акции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка страны». 15 сентября наведут порядок, как минимум, в 13 муниципалитетах округа.

Так, в Ханты-Мансийске региональный штаб ОНФ проведет плоггинг. Акция стартует в субботу в 12:30 из Археопарка. Ее формат предполагает уборку мусора во время пробежки, под руководством известных спортсменов, мастеров спорта России Дмитрия Ярошенко и Сергея Крянина. Принять участие в пробежке планируют студенты кафедры журналистики ЮГУ, члены сборной округа по синхронному плаванию, а также члены сообщества «Чистый Ханты-Мансийск».

В пресс-службе реготделения ОНФ подчеркнули, что все проводимые в рамках всероссийского субботника мероприятия направлены на популяризацию системы раздельного сбора отходов.