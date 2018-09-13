​До конца года в Югру поступят 112 новых «скорых»

В Югре обновляется парк автомобилей скорой помощи. В округ уже поступили 53 новых транспортных средств. До конца года планируется приобретение не менее 112 современных машин, сообщается на сайте окружного департамента здравоохранения.

Средства на приобретение машин были выделены из бюджета Югры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период 2030 года».