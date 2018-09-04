​Югра признана лучшим субъектом РФ в области снижения выбросов парниковых газов

Ханты-Мансийский автономный округ признан победителем всероссийского конкурса «Климат и ответственность-2017» в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения парниковых газов». Регион обошел Москву и Иркутскую область, которые также оказались в тройке лучших.

«Лидерство Югры во всероссийском конкурсе стало возможным благодаря эффективному взаимодействию в рамках соглашений о сотрудничестве правительства автономного округа с предприятиями нефтегазодобывающего комплекса по снижению выбросов загрязняющих веществ в энергетическом секторе», - отметили в пресс-центре правительства округа.

Кроме того, в номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тысяч тонн CO2 экв./год» третье место заняло окружное предприятие - АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей».

Организатором всероссийского конкурса «Климат и ответственность» выступает ассоциация «Эталон» при поддержке министерства экономического развития РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ. Он направлен на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов.

Проведение конкурса включено в план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объемов выброса парниковых газов Министерства экономического развития Российской Федерации, рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе ассоциации «Эталон». Главная его цель - выявление и распространение наилучших практик, а также демонстрация корпоративной культуры и достижений в этой сфере.

Эксперты определяли победителей, оценивая показатели снижения суммарных выбросов парниковых газов с учетом ключевых социально-экономических индикаторов развития субъекта, деятельности управления выбросами парниковых газов, эффективности системы мониторинга и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.