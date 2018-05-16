​Сбербанк приглашает югорчан на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

27 мая 2018 года в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане пройдет Зеленый марафон «Бегущие сердца», организатором которого выступает Сбербанк. В Ханты-Мансийске спортивный семейный праздник пройдет в парке имени Бориса Лосева. Регистрация начнется в 9:00, старт основного забега – в 12:00.

В программе Зеленого марафона «Бегущие сердца»– детский забег, взрослый забег на дистанции 4,2 км, 10 км, спортивные и творческие мастер-классы, развлекательная программа с квестами, аниматорами и аттракционами.

«Мы приглашаем всех жителей Югры, независимо от возраста и уровня физической подготовки, присоединиться к нашему большому спортивному семейному празднику. Вместе мы сможем приобщиться к здоровому образу жизни и сделать еще один шаг к новым спортивным достижениям», – прокомментировал управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

В каждом из городов – участников Зеленого марафона «Бегущие сердца» Сбербанк проводит социальные акции. В Ханты-Мансийске будет закуплен спортивный инвентарь для детей с ограниченными возможностями Центра Адаптивного спорта. Кроме того, любой желающий сможет сделать доброе дело – внести пожертвования в адрес «Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям».

Регистрация участников Зеленого марафона «Бегущие сердца»открыта на сайте проекта. Приглашаем югорчан стать частью большого спортивного праздника.