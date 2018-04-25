​Хорошая новость для общественников. В Югре упростят и улучшат систему выдачи губернаторских грантов

Система выдачи грантов общественным некоммерческим организациям в Югре ждет реформа. Как объяснили siapress.ru в департаменте общественных и внешних связей округа, нынешняя схема достаточно трудоемка и сложна для администрирования: в нее вовлечены восемь структур, у каждой из которых разные требования к заявкам, свой документооборот и система информирования. Новая система будет проще и эффективнее.

Ее нюансы еще обсуждаются и утверждаются, но общие параметры уже известны: в бюджете, выделенном на госпрограмму «Развитие гражданского общества», будут заложены деньги на гранты. Их распределением займется оператор – фонд «Центр гражданских и социальных инициатив», учрежденный правительством Югры и подчиненный департаменту общественных и внешних связей. Он будет не просто проводить единообразные и прозрачные конкурсы (дважды в год – весной и осенью), но также консультировать заявившиеся НКО и сопровождать их с точки зрения документооборота и образовательных программ, чего раньше не было. Планируется также уйти от архаичных способов отправки «бумажных» заявок на грантовые конкурсы, заменив их современными цифровыми технологиями. Ожидается, что новая схема выдачи грантов будет готова и запущена уже осенью 2018 года.

Как рассказал siapress.ru первый замдиректора департамента общественных связей Константин Репин, Югра – единственный регион, который внедряет систему поддержки НКО в виде губернаторских грантов и в таком объеме.