​Югорчане собрали для «нашего человека в космосе» видео-открыток на 16 минут. К акции присоединилась губернатор // ВИДЕО

Югорчане отметили День космонавтики и одновременно поддержали самого причастного к этому празднику выходца нашего региона – космонавта-испытателя Сергея Рыжикова. Для этого на странице проекта «Земляки» «ВКонтакте» все желающие отправляли свои видео-открытки, которые команда проекта соберет в одно сообщение и через Роскосмос направит Рыжикову. Акцию поддержала губернатор Наталья Комарова, которая отметила, что ни один из пятисот тысяч участников викторины «Югра многовековая» не ошибся в вопросе о нашем космонавте, «и это значит, Вы, Сергей, – Герой нашего времени».

Как рассказали siapress.ru организаторы проекта «Земляки», 12 апреля они получили 72 поздравления для Сергея Рыжикова, а длительность всех видео-открыток составила 16 минут.

«Неожиданно среди них оказалось пожелание от родственников Сергея из Нижневартовска и Бугульмы, – рассказывает редактор группы «Земляки» Дарина Васильева. – Югорчане присылали совместные фотографии с Сергеем, вообще, очень много нижневартовцев — это неудивительно, ведь Сергей оттуда отправился покорять небо. Нашего космонавта поздравили не только взрослые, студенты, школьники, но и малыши — эти ролики получились милыми, искренними и трогательными. Приятно, что наша просьба получила такой отклик от югорчан. Значит, наш округ — очень дружный!»

Видео с поздравлениями и пожеланиями югорчан отправится в Роскосмос уже сегодня вечером.