Жителей Югры приглашают сдать кровь, пишет "Юграньюс".
В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска стартовала донорская акция «Протяни руку помощи». К ней приглашают присоединиться молодых людей в возрасте от 18 лет.
Всем желающим для начала необходимо пройти небольшой обследование. После получения результатов они смогут помогать другим.
При себе необходимо иметь паспорт и результаты флюорографии. Акция продлится до 12 марта.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00