Жителей Югры приглашают сдать кровь, пишет "Юграньюс".

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска стартовала донорская акция «Протяни руку помощи». К ней приглашают присоединиться молодых людей в возрасте от 18 лет.

Всем желающим для начала необходимо пройти небольшой обследование. После получения результатов они смогут помогать другим.

При себе необходимо иметь паспорт и результаты флюорографии. Акция продлится до 12 марта.