​В Ханты-Мансийске сотрудники ГИБДД усовершенствовали детские санки и коляски световозвращающими элементами

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с родителями и воспитанниками детского сада «Сказка» в Ханты-Мансийске провели мастер-класс по декорированию детских санок, снегокатов и детских колясок, используя световозвращающие элементы, сообщает УМВД России по Югре.

Молодым мамам рассказали, как правильно перевозить детскую коляску через дорогу, а также о том, как с самого раннего возраста обучать детей правилам безопасного поведения на дороге.

Малыши получили в подарок от сотрудников Госавтоинспекции не только модные украшения, но и дополнительную гарантию, что водитель их вовремя заметит.