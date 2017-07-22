В Ханты-Мансийске водитель "Хонды" выехал на "встречку" и погиб в ДТП // ФОТО

Один человек погиб в дорожной аварии, которая произошла в ночь на 22 июля в Ханты-Мансийске в районе 0 километра автодороги «Югра». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Хонды Цивик», двигаясь со стороны СУ-967 в сторону Ханты-Мансийска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег» под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда Цивик» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель «Фольксвагена» госпитализирован.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.