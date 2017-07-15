Новая выставка музея природы и человека расскажет о северных свадебных обычаях

Накануне в ханты-мансийском музее природы и человека открылась этнографическая выставка «Звон танцующей судьбы». Она рассказывает об обычаях северной свадьбы и свадебной атрибутике обских угров.

Как сообщают в пресс-службе учреждения, гости выставки познакомятся с древними обрядовыми церемониями, начиная от сватовства и заканчивая свадебным пиром. Яркую картину традиционной свадьбы представят уникальные экспонаты из фондовой коллекции музея. Впервые на выставке будут экспонироваться такие предметы, как: приданое невесты-зырянки, свадебная нарта и свадебное весло, костюм мансийской невесты, а также женские платки, сумки-тутчан, домашняя утварь и многое-многое-другое.

Каждый раздел выставки представит зрителю свою историю: о выкупе невесты, атрибутике сватов и невестином пологе, о калыме и приданом и, конечно же, о традиционном свадебном поезде. Дополнением экспозиционного пространства выставки станет интерактивная зона, представляющая один из свадебных обрядов – «выбор жениха».

Выставка будет работать до 5 сентября.