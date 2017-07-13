36 югорских детей-сирот получили ключи от квартир в новостройках

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вручил ключи от новых квартир сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Обладателями квартир с отделкой в новых домах 36 юных горожан.

Обращаясь к новоселам глава отметил, что в столице Югры активно развивается жилищное строительство. Каждый год в эксплуатацию вводится порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. "Это позволяет не только повысить доступность квартир для жителей, но и выполнять наши социальные обязательства перед различными категориям горожанам", - заявил он.

Ряшин поздравил ребят с получением ключей от собственных квартир и пожелал, чтобы их первый дом был тёплым, уютным и обязательно стал фундаментом для создания крепких, дружных и больших семей.

Напомним, что за последние пять лет в окружном центре сиротам предоставлены 203 квартиры. В списке необеспеченных жильем остается ещё 33 человека, оставшиеся без попечения родителей, у которых право на получение жилплощади наступило в 2017 году. Администрацией города для обеспечения нуждающихся уже приобретена большая часть квартир. 10 ребят отпразднуют новоселье осенью этого года, остальные – в начале 2018 года.