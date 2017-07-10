В окружной столице 15 июля пройдет традиционный городской пикник

В Ханты-Мансийске на иртышской набережной в субботу 15 июля пройдет традиционный летний городской Пикник. В программу двенадцати тематических площадок вошли более 300 активностей.

Так, в туристической зоне развернется подвесная переправа, палаточный лагерь, мангальная зона, тир из лука, пройдут мастер-классы по вязке узлов и мыльным пузырям. Любители экстрима смогут поиграть в лазертаг и пострелять в пейнтбольном тире, здесь же откроется выставка стрелкового вооружения от страйкбольного клуба. Еще одним участником городского пикника станет проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России».

На Аллее мастеров можно будет приобрести букеты из мягких игрушек и конфет, вязаные изделия, топиарии, шапочки и снуды из трикотажа, скрапбукинг, трикотажные изделия, текстильные игрушки, натуральное мыло и многое другое. Будет организована и выставка работ местного художника Александра Резанова.

Фишкой Детской зоны станет чаепитие – за общим, оформленным декораторами, столом сладостями и вкусными напитками смогут угоститься юные посетители. Также для детей будет создано уникальное развлекательное пространство с игровыми комнатами, занятиями, анимационным шоу, аквагримом, фотозонами и физкультурной паузой. Для любителей прыгать на свежем воздухе будут доступны два батута.

Спортивная зона удивит площадкой для флэтбола, которая едет на Пикник прямиком из Челябинска. Помимо этого, желающие смогут стать участниками шахматного турнира «Папа, мама, я — шахматная семья!», сыграть в китайский бадминтон, присоединиться к фитнес-разминкам. Весь день в свободном доступе будет спортивный инвентарь. Образовательная часть тоже обещает быть насыщенной: в программе индивидуальные консультации, тренинги и лекции.

В завершение на главной сцене выступит популярная в Ханты-Мансийске группа «Sunny Side», исполняющая каверы и авторские композиции. И, конечно, на протяжении всего дня с 12.00 до 20.00 организаторы проведут различные конкурсы и акции. Вход для посетителей – свободный.

Следить за развитием событий можно в соцсетях по хэштегу #ПикникХМ и на официальном сайте мероприятия пикникхм.рф