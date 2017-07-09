Более 500 противопожарных рейдов провели сотрудники МЧС округа

С начала пожароопасного сезона в Югре сотрудники МЧС провели 555 профилактических рейдов.

Главным образом, внимание уделяется жилым секторам, садовым товариществам, дачным кооперативам, особенно граничащим с лесными массивами.

Только в Нижневартовске с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС посетили более 50 садово-огороднических объединений города. Помимо подворовых обходов проводятся встречи с населением, на которых специалисты подробно разъясняют дачникам об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Во время бесед много внимания уделяется запрету на выжигание сухой травы, опасности сжигания мусора, разведения костров. Дачникам настоятельно рекомендуют иметь в постоянной готовности средства пожаротушения: бочки с водой, ведра, огнетушители.

«Непогашенный окурок, попавший на сухую траву, может привести к масштабному возгоранию, – предупреждают пожарные. – Также пожар может возникнуть из-за сжигания мусора, разведения костров или детской шалости».

По данным управления государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления, с начала пожароопасного периода (с 5 мая) составлено 18 протоколов в отношении граждан, нарушающих правила пожарной безопасности. В 10 случаях нарушители получили предупреждение, в 8 - на виновных наложены штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей.