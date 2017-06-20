​Администрация Ханты-Мансийска приглашает жителей обсудить три городских проекта

Департамент городского хозяйства Ханты-Мансийска готов представить на общественное обсуждение три проекта по благоустройству мест общего пользования: автостоянка в районе ул. Мичурина, 4; освещение улиц Мира и Энгельса; восстановление элементов благоустройства пешеходных дорожек, расположенных на территории «Природного парка Самаровских Чугас». Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

Общественное обсуждение начнется 22 июня 2017 года в 18:30 в «КДЦ Октябрь» по адресу ул. Дзержинского 7, каб. 165.

Напомним, что после прошедших общественных обсуждений, которые состоялись в конце мая, сотрудники департамента городского хозяйства провели дополнительные встречи с жителями окружного центра. На встрече рассмотрели изменения с учетом высказанных горожанами замечаний и предложений, в итоге изменения внесли в шесть проектов по благоустройству дворов.

Срок реализации одного из проекта был перенесен, по остальным администрация запустила конкурсы для выполнения работ.