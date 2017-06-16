​Должникам по капремонту в Югре предложат рассрочку

Должники по капремонту в Югре получат рассрочку: о решении Югорского фонда капитального ремонта сообщает его пресс-служба. Ее могут получить те, у кого долг уже слишком большой, чтобы оплатить его разового.

«Рассрочку можно получить в любой момент до 1 сентября 2017 года, обратившись в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением, — объясняют в фонде. — Предварительно необходимо будет оплатить не менее 30 процентов от суммы его задолженности по взносам за капитальный ремонт на дату обращения в фонд. После первого сентября этого года акция закончится, и соглашения заключаться не будут».

Предложение о рассрочке действует до тех пор, пока фонд не обратится в суд: после этого действия придется оплачивать по старым условиям.

Напомним, что за пять месяцев этого года претензии от фонда капремонта получили 60 тысяч жителей региона, общая задолженность за период действия программы превысила 1,6 миллиарда рублей.