​Командный чемпионат мира по шахматам открывается в Ханты-Мансийске

Сегодня, 16 июня, в семь вечера в большом зале КТЦ «Югра-Классик» Ханты-Мансийска торжественно откроют Командный чемпионат мира по шахматам и Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.

Напомним, что соревнования будут идти до 27 июня.

На торжественное открытие приглашены губернатор Югры Наталья Комарова, вице-президент ФИДЕ, председатель Апелляционного комитета чемпионатов мира Борис Кутин и президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов.