​Онлайн-конкурс чтецов «Родное слово» объявлен в Югре

В Государственной библиотеке Югры пройдет окружной онлайн-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово».

Как передает департамент культуры Югры, на конкурс принимаются стихотворения или отрывок из прозаического произведения на русском языке любых российских авторов в формате видеоролика. «Если вам от 7 до 18 лет, то смело записывайте и загружайте свой видеоролик на страницу группы Государственной библиотеки Югры ВКонтакте», — призывают организаторы конкурса.

Читать можно как поэзию, так и прозу: также не возбраняется использование декораций и костюмов, видеомонтажа и художественной обработки.

Работы принимаются до 15 сентября.