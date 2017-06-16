​Онлайн-конкурс чтецов «Родное слово» объявлен в Югре

В Государственной библиотеке Югры пройдет окружной онлайн-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово».
Как передает департамент культуры Югры, на конкурс принимаются стихотворения или отрывок из прозаического произведения на русском языке любых российских авторов в формате видеоролика. «Если вам от 7 до 18 лет, то смело записывайте и загружайте свой видеоролик на страницу группы Государственной библиотеки Югры ВКонтакте», — призывают организаторы конкурса.
Читать можно как поэзию, так и прозу: также не возбраняется использование декораций и костюмов, видеомонтажа и художественной обработки.
Работы принимаются до 15 сентября.
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