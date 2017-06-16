​Ансамбль «Сибирь-Брасс» представит новую программу к Дню молодежи

День молодежи в Ханты-Мансийске отметят мелодично: 21 июня в 19.00 ансамбль «Сибирь-Брасс» представит представит новую программу «Сибирь-Брасс ШОУ!» в КТЦ «Югра-Классик».

Как передает окружной департамент культуры, сюрпризом программы станет участие шоу-балета театра танца «Смола» и театра современной хореографии «Академии танца». Вместе они представят классику в современном звучании, а также каверы на Элтона Джона, Джастина Бибера, Aerosmith, Chicago и других звезд прошедшего и реального времени.