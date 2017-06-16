​Ханты-Мансийск отметит 150-летие Бальмонта богемно

Открытой лекцией «Богемная жизнь Серебряного века» в Театральном клубе на базе Ханты-Мансийского театра кукол 17 июня отметят 150-летие со дня рождения поэта Константина Бальмонта.

О нравах, быте, жизни богемы поведает руководитель литературной части Ханты-Мансийского театра кукол Елена Колмогорова. Как передает департамент культуры округа, слушатели узнают, кого возмущал Маяковский, что происходило ночами в «Башне» Вячеслава Иванова, какие нравы царили в артистическом подвале «Бродячая собака», как творили Бальмонт, Ахматова, Блок, Шаляпин, художники, танцоры, актёры и режиссёры одного из самых свободных периодов русской истории.

Помимо лекции, каждый участник клуба может прочесть стихотворение или спеть романс: приветствуется дресс-код «под Серебряный век».

Организаторы предупреждают: нравы богемы начала века имеют ценз не ниже 16+, для тех, кто достиг этого возраста, вход свободный, рекомендуется предварительно записаться в группе Клуба ВКонтакте или по тел. 90-33-55.