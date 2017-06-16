​Юным югорчанам предложат бесплатно съездить в Болгарию

Регистрация на получение бесплатных путевок в ММЦ «Приморско» в Республике Болгария, отель «Хелиос», на смену с 24 июля по 7 августа, продлена, сообщает Региональный молодежный центр.

Напомним, что путевки могут получить дети и подростки от 8 до 17 лет, которые проявили себя в сфере образования и молодежной политики, спорта, культуры, искусства и т.д. Чтобы получить путевку, родители должны зарегистрировать претендента в системе «Каникулярный отдых», регистрация на смену производится до 1 июля, подробная информация есть на сайте Регионального молодежного центра.

Путевка бесплатна, отмечают в РМЦ: оплатить придется только перелет по маршруту Сургут – Бургас – Сургут, это 39 800 рублей.

По вопросам регистрации в системе родители могут обращаться в органы управления образования и молодежной политики муниципальных образований автономного округа:

Белоярский район - Близнякова Светлана Юрьевна, 8(34670)2-16-42, BliznyakovaSY@admbel.ru

Березовский район - Макарова Анастасия Федоровна, 8(34674)2-25-26, MakarovaAF78@gmail.com

Кондинский район - Старцева Елена Альбертовна, 8(34677)32-741, elenaalberta@mail.ru

г. Когалым - Нагимова Екатерина Владимировна, 8(34667)93-664, kogalymmolod@rambler.ru

г. Лангепас - Кузнецова Татьяна Анатольевна, 8(34669)60709, otdyh-fortuna@mail.ru

г. Мегион - Разгуляева Екатерина Сергеевна, 8(34643)5-98-88, do_mp@mail.ru

г. Нефтеюганск - Трефилова Ирина Васильевна, 8(3463)23-82-24, ugansk.kanikuly@mail.ru

Нефтеюганский район - Зелинская Лариса Азатовна, 8(3463)290-044, zelinskayala@admoil.ru

г. Нижневартовск – Кирбенева Алена Аркадьевна, 8(3466)65-11-49, do@n-vartovsk.ru

Нижневартовский район – Абросимова Олеся Владимировна, 8 (3466)41-07-82, abrosimovaolesja@rambler.ru

г. Нягань - Власова Лидия Валерьевна, 8 (34672) 61547, vlv@edunyagan.ru

Октябрьский район - Эйдемиллер Елена Александровна, 8(34678)28119, EidemillerEA@oktregion.ru

г. Покачи - Полякова Фануза Анисовна, 8(34669)7-42-17, molodezh@admpokachi.ru

г. Пыть-Ях - Плотникова Елена Владимировна, Тел.: 8(3463)426-600, sovremennic2015@yandex.ru

г. Радужный - Слободчикова Марина Александровна, 8(34668)353-08, SlobodchikovaMA@mail.ru

Советский район - Несмиянова Юлия Викторовна, (34675)343-68, nyv-75@mail.ru

г. Сургут - Бакиева Зухра Алимчановна, 8(3462)52-53-47; 52-53-57, bakieva_za@admsurgut.ru

Сургутский район - Таркова Елена Александровна, 8(3462)52-60-91, leto@admsr.ru

г. Урай - Юринова Ирина Юрьевна, тел 8(34676)223-08, yurinova-iy@edu.uray.ru

г. Ханты-Мансийск – Соснина Татьяна Петровна, 8-(3467)-32-80-47, kanikuly-hm2015@mail.ru

Ханты-Мансийский район – Малявкина Надежда Николаевна, 8(3467)32-84-65, mnn-edu@hmrn.ru

г. Югорск - Наталья Геннадьевна Климина, 8(34675)7-26-41, obrazovanie@ugorsk.ru