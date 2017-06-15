​Тополиный пух начал мешать жить югорчанам: пришло лето

С наступлением жаркой летней поры в городах Югры начал появляться тополиный пух. И это своеобразное стихийное бедствие не только для аллергиков, но и, как правило, для пожарных. В данный период огнеборцы призывают жителей округа строго соблюдать правила пожарной безопасности:
- не поджигать места скопления пуха, особенно у деревянных построек;
- курильщикам настоятельно советуют не выбрасывать непотушенные сигареты и спички с балкона, потому что этажами ниже может оказаться тополиный пух, который моментально воспламеняется;
- руководителям предприятий рекомендуют запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, организовать дополнительные противопожарные инструктажи.
Огнеборцы напоминают: единственный способ борьбы с тополиным пухом - поливать его из шлангов и сгребать в кучи.
Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00