​Тополиный пух начал мешать жить югорчанам: пришло лето

С наступлением жаркой летней поры в городах Югры начал появляться тополиный пух. И это своеобразное стихийное бедствие не только для аллергиков, но и, как правило, для пожарных. В данный период огнеборцы призывают жителей округа строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- не поджигать места скопления пуха, особенно у деревянных построек;

- курильщикам настоятельно советуют не выбрасывать непотушенные сигареты и спички с балкона, потому что этажами ниже может оказаться тополиный пух, который моментально воспламеняется;

- руководителям предприятий рекомендуют запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, организовать дополнительные противопожарные инструктажи.

Огнеборцы напоминают: единственный способ борьбы с тополиным пухом - поливать его из шлангов и сгребать в кучи.