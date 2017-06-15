​Более 60 тысяч претензий отправил Югорский фонд капремонта неплательщикам

Югорский фонд капитального ремонта с начала 2017 года направил югорчанам более 60 тысяч претензий по неуплате взносов на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба фонда. Таким образом, признано, что 60 тысяч жителей округа имеют уже большую задолженность по взносам.

Первое место в этом антирейтинге удерживает Сургут: здесь претензии получили 28 661 человек на сумму более полумиллиарда рублей. На втором месте — Нижневартовск с 13 544 претензиями на общую сумму 283 миллиона рублей, на третьем — Мегион с 4 645 претензиями на общую сумму более 82 миллионов рублей. 1106 претензий получили жители столицы округа, накопившие 18-миллионную задолженность.

«После получения претензии жители должны оплатить имеющуюся задолженность по капремонту. В противном случае, фонд капитального ремонта подаст на собственников-неплательщиков в суд, и помимо задолженности собственники уплатят и судебные издержки. Как показывает практика, решение судами принимаются в пользу Югорского фонда капитального ремонта», — предупреждает пресс-служба фонда.

Если и после решения суда оплата не будет производиться, в дело вступят судебные приставы: «Выселить собственника жилья, накопившего крупную задолженность, невозможно, — признают в Югорском фонде капремонта, — однако к нему могут быть применены различные санкции: могут арестовать счет или ограничить выезд за границу при задолженности свыше десяти тысяч рублей».