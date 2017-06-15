​В Югре коллекторов оштрафовали за назойливые смс

В Югре коллекторам вновь придется выплатить штраф. Поводом стали назойливые смс жительнице Нефтеюганска.

Судебным приставам поступила жалоба о превышении допустимых текстовых сообщений от компании, занимающейся возвратом долгов. По закону такие смс можно отправлять не более 16 раз в месяц. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Напомним, в Управлении Федеральной службы судебных приставов работает «горячая линия», куда можно пожаловаться на незаконные действия коллекторов.