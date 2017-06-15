​Почти тысяча югорчан пострадала от клещей

Свыше 900 югорчан пострадали от укусов клещей с приходом весны.

Это в полтора раза меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в окружном Роспотребнадзоре. Чаще всего клещи присасывались к людям на дачах, в городской черте или в лесу.

В Югре продолжаются акарицидные обработки. К примеру, накануне в Сургуте стартовал второй этап подобных работ. Между тем, специалисты рекомендуют планирующим поездку на природу или даже прогулку в парке жителям округа брать с собой противоклещевой репеллент. Также необходимо периодически осматривать себя, своих близких и четвероногих друзей: не укусил ли клещ?