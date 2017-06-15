​Активные доноры Ханты-Мансийска получили награды

В Окружной клинической больнице накануне проходило награждение самых активных доноров Ханты-Мансийска Благодарственными письмами и ценными подарками. На мероприятии собрались лидеры донорского движения, представители медицинского сообщества, победители конкурса «Моя кровь — твоя жизнь» — всех поприветствовала главный врач окружной больницы Елена Кутефа.

«В прошлом году через отделение переливания крови окружной больницы прошли 2700 доноров, — делится статистикой пресс-служба больницы. — В Ханты-Мансийске проживает порядка 3000 доноров, из них 750 имеют нагрудный знак и удостоверение «Почетного донора России», причем пятая часть из них — врачи и медицинский персонал Окружной клинической больницы».

Конкурс «Моя кровь — твоя жизнь!» был объявлен в рамках проведения Всемирного дня донора сотрудниками отделения переливания крови. Победителями стали активисты донорского движения: студент ростовского филиала ГИТИСа Максим Черняков, представители Управления министерства юстиции по ХМАО-Югре Анастасия Недуха и Анастасия Клименко.