​Замдиректора природного парка «Кондинские озера» стала Заслуженным экологом РФ

Татьяна Беспалова, заместитель директора природного парка «Кондинские озера», стала Заслуженным экологом Российской Федерации»: как передает департамент недропользования и природных ресурсов Югры, специалист отмечена за активное участие в создании одного из первых природных парков региона. Сейчас она продолжает организовывать большую исследовательскую работу, направленную на сохранение природного и биологического разнообразия нашего округа. Так, за время работы Татьяна Беспалова выявила 65 редких видов флоры и фауны: они взяты под охрану.

Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Югры состоялась в преддверии Дня России в правительстве округа. Всего наград разного уровня, включая федеральный, были удостоены 19 югорчан.