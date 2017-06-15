​Окружной конкурс «Моя земля» продолжает прием заявок

Стать участником Окружного конкурса творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля» можно, подав заявку в Окружной Дом народного творчества, сообщает департамент культуры Югры.

«Конкурс приурочен к мероприятиям в рамках Года экологии, проводимых в Югре в 2017 году, — говорят организаторы. — Цель конкурса — приобщение к экологической культуре и реализация художественных способностей участников самодеятельных изостудий посредством творческой деятельности».

Напомним, что к участию приглашаются участники любительских изостудий в возрасте от семи лет, проживающие в округе. Они будут участвовать с двух номинациях: «Мир природы Югры» и «Красная Книга Югры».

Заявки и фотоработы на участие в конкурсе принимаются с 10 марта по 15 сентября 2017 года на электронный адрес iao@to-kultura.ru.