​Итоги IX Международного IT-форума подвели в Ханты-Мансийске

Очередной международный IT-форум стал одним из самых масштабных информационных событий Уральского Федерального округа и России, отметили его участники: в столице Югры подвели итоги масштабного мероприятия.

В нем участвовали 2 713 представителей 46 стран мира и более чем сорока регионов страны.

«Встреча стала платформой для выявления и распространения инновационных теорий и передовых практических разработок в этой сфере. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты из 35 стран мира. На конференции мы представили опыт Югры по сохранению и поддержке языков коренных народов Севера», — отметил руководитель департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

По итогам форума было заключено 17 соглашений: «Ряд соглашений были заключены на уровне правительства округа, — отметил Ципорин. — В целом, международный форум еще раз подтвердил свою репутацию. По его итогам мы начали подготовку и обсуждение с регионами и зарубежными партнерами югорской декларации 2017 года. В ближайшее время она будет вынесена на обсуждение и подписана».

В проект итоговой декларации необходимо включить все предложения участников форума, заявила губернатор Югры Наталья Комарова: на нем прозвучали полезные идеи по развитию «цифрового региона». «Такая задача стоит перед всеми странами, и ее решение может оказаться более эффективным и оптимальным, если объединить усилия в разработке и совместном использовании аппаратного и программного обеспечения, электронной компонентной базы, договориться о создании перспективных направлений, совместных предприятий», — заключила глава региона.