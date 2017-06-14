​Хоккейный клуб «Югра» введет в состав двух иностранных легионеров

В составе хоккейного клуба «Югра» появятся два иностранных легионера: клуб подписал контракт с игроками из Финляндии — ими стали защитник Туукка Мянтюля и нападающий Вели-Матти Савинайнен. Последний уже знаком югорчанам по сезону 2013/2014, отмечает пресс-служба клуба. После этого сезона он продолжал карьеру в России, потом вернулся на родину.
Оба игрока заключили контракты на год.
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