​Выставка «Сокровища Крыма – Югре» откроется в Ханты-Мансийске

Жители Ханты-Мансийска смогут оценить сокровища Крыма: выставка «Сокровища Крыма — Югре. Народы Крыма» из фондов Крымского этнографического музея Симферополя откроется 16 июня в 16 часов в Музее Природы и Человека.

«Крымский этнографический музей обладает уникальной коллекцией: в его собрании экспонаты, характеризующие этнокультурные традиции 30 народов, проживающих в Крыму, — говорят представители музея. — Выставка представит многообразие культур Крыма, отразит его полиэтничность, обусловленную уникальным положением Крымского полуострова в узле межкультурных связей Восточной Европы и Черноморского бассейна».

Всего на выставке будет представлено прядка 300 предметов. Это — гордость собрания Крымского этнографического музея, ознакомиться с экспозицией можно в течение недели — до 23 июня. Возрастного ценза для посетителей нет.