​Трудовые коллективы Ханты-Мансийска участвуют в антинаркотической акции «Мы выбираем будущее»

Первые итоги антинаркотической акции «Мы выбираем будущее» подводятся в Ханты-Мансийске: завершился ее первый этап, сообщает департамент здравоохранения округа.

Базой для акции стала Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница: здесь в мае был проведен ряд профилактических мероприятий, в том числе лекции среди трудовых коллективов множества предприятий города.

«Большое значение в профилактике злоупотребления психоактивных веществ в семье имеет установление с ребенком доверительных отношений, благоприятного психологического климата, — рассказал во время одного из выступлений заведующий кабинетом медицинской профилактики врач-психиатр Константин Ковалев. — Важна сильная родительская позиция с ясными семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между младшими и взрослыми членами семьи; эмоционально теплые связи между поколениями, которые составляют основу «семейной памяти». С ребенком надо говорить, активно участвовать в его жизни, быть его другом. Также, на наш взгляд необходимо со стороны родителей осуществить организацию досуга детей на уровне дома, двора, школьного микрорайона благополучной ненаркотической среды, нетерпимой к антиобщественному поведению детей, распространению среди них алкоголя, наркотиков и иных психоактивных веществ».

В мае в Ханты-Мансийске также работал телефон экстренной психологической помощи: за месяц обратилось три несовершеннолетних, еще 13 звонков сделали родители, которые интересовались вопросами воспитания и развития детей. В кабинет медико-социально-психологической помощи обратился 31 несовершеннолетний житель города.