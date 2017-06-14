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​Лучшим производителям Югры будет присвоен товарный знак «Сделано в Югре»

Заседание Совета по развитию среднего и малого бизнеса прошло в Ханты-Мансийске

В правительстве Югры прошло заседание Совета по развитию среднего и малого бизнеса под председательством губернатора округа Натальи Комаровой. Участники отметили, что сегодня малый бизнес является значимой часть экономического развития Югры. Малые и средние предприятия обеспечивают рабочими местами 125 тыс. югорчан.

По мнению главы региона, свой вклад в эти результаты вносит система обратной связи на управленческие и нормативные решения.

Наталья Комарова высказала мнение, что, «вместе с тем, широта оценки не всегда сопровождается результативностью. Из 198 внесенных предложений были учтены 59. Либо предложения предпринимательского сообщества недостаточно учитываются профильными органами власти, либо эти предложения оказываются не до конца проработанными и некорректно сформулированы. В обоих случаях требуется доналадка системы».

Общественные организации предпринимателей ведут большую образовательную, просветительскую работу. Важным двигателем малого бизнеса, является молодёжь, студенчество. Они чаще всего открывают новое дело. Именно на них нацелено большинство образовательных проектов. В марте этого года при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Югры в Сургуте был открыт Центр молодёжного инновационного творчества.

«Важно, чтобы общественные организации, выражающие интересы малого и среднего бизнеса, активно подключились к работе этого центра, а также других организаций дополнительного образования, подсказывали молодым инноваторам, как они могут коммерциализировать свои разработки. Как вы знаете, с этим есть традиционные сложности: много хороших, многообещающих идей, однако их воплощение в коммерческие проекты зачастую так и не происходит. Необходимо уходить от этой интеллектуальной расточительности, и в этом смысле мы рассчитываем на тех, кто на общественных началах занимается развитием малого и среднего бизнеса», - сказала губернатор Югры.

Ключевой темой в работе последних заседаний коллегии стала выработка предложений по повышению эффективности государственной поддержки, направленной на развитие экспортной деятельности, для включения в Стратегию-2030.

«Уже реализованы ряд предложений, например, по формированию единого сводного плана бизнес-миссий, сокращению сроков возврата НДС с экспортных поставок, повышению доступности информации о существующих мерах поддержки. По инициативе членов коллегии в план мероприятий по реализации обновленной Стратегии-2030, утвержденной в прошлую пятницу правительством Югры, включен раздел по повышению эффективности внешнеэкономической деятельности, который предусматривает оценку экспортного потенциала в каждой из отраслей, формирование и ежегодную актуализацию прогноза развития межрегионального товарного обмена и внешнеторгового оборота автономного округа, а также ведение реестра внешнеэкономических инвестиционных проектов», - отметила директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова, которая отметила, что важное значение для продвижения югорских брендов имеет грамотное использование знака «Сделано в Югре». При этом, несмотря на его использование знака с 2013 года, пока в реестре этого проекта около 70 компаний, при этом нет прозрачного, понятного бизнесу порядка получения такого знака, четко сформулированных критериев, которым нужно соответствовать для вхождения в этот имиджевый для региона проект. Наталья Комарова поручила департаменту экономического развития исправить эту ситуацию, сделав условия участия в проекте открытыми и понятными для бизнеса.

Отдельно в ходе заседания обсудили деятельность Торгово-промышленной палаты Югры. Отметим, она объединяет свыше 700 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В завершение Совета участники рассмотрели вопрос о развитии и поддержке предпринимательства в муниципальных образованиях Югры. В Нижневартовске и Сургутском районе. Оба муниципалитета обладают большим инвестиционным потенциалом.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 90, комментариев: 0


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