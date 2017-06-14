​Всероссийский конкурс «Куклы в национальных костюмах» выиграл житель Югры

Мегионец Кузьма Диденко стал победителем народного голосования Всероссийского конкурса «Куклы в национальных костюмах». Как передает департамент общественных и внешних связей округа, за его работы было отдано максимальное количество голосов — 3 734 голоса.

Житель Югры представил на конкурсе куклу Миснэ в хантыйском платье — и стал лучшим среди пяти тысяч участников из 55 регионов страны.

«Мы хорошо подготовились к конкурсу и смогли достойно представить Ханты-Мансийский автономный округ в самом сердце России», — отметил глава Мегиона Олег Дейнека. А участник конкурса поехал в Москву: там Кузьма представил свою работы на специальной выставке и получил кубок и грамоту из рук народного артиста России, актера Театра Образцова, театроведа Виктора Рябова.