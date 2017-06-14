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​Срок приема заявок от кандидатов в директора двух департаментов Югры продлен

Отбор кандидатов на должности директоров двух ключевых департаментов социальной сферы: Депсоцразвития Югры и Депобразования и молодежи Югры продолжается в ХМАО. Как передает департамент общественных и внешних связей региона, было принято о продлении срока подачи заявок. «Учитывая внимание к конкурсу, а также сложную транспортную схему региона, было принято решение продлить сроки приема заявок от кандидатов до 16 июня 2017 года», — заявила директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко, которая также рассказала, что проводится тестирование уже подавших заявки кандидатов. Процедура завершится 16 июня.

Кстати, заявки на сегодня подали девять человек. Трое из них претендуют на должность главы Депобразования и молодежи Югры, пятеро — Депсоцразвития Югры, один заявился на конкурс в оба департамента. Восемь претендентов живут в ХМАО (ни одного сургутянина среди них нет), один — в Тюмени.

После того, как завершится этап подачи заявок, кандидатов ждут другие испытания, среди которых дебаты в телеэфире и собеседование с губернатором округа Натальей Комаровой.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 149, комментариев: 0


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