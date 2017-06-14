​Правительство Югры обсудило работу избирательных комиссий

Дополнительные выборы депутатов по 6 и 10 одномандатному округам пройдут осенью в Югре: по этому поводу губернатор региона Наталья Комарова собрала заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов.

Муниципальный уровень выборов затронет семь городов и районов Югры, отчитался председатель Избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев: это более 172 тысяч избирателей. «Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов окружной Думы начнется 26 июня, а закончится 26 июля, — добавил специалист. — На муниципальных выборах — с 6 по 26 июля. В настоящее время территориальные и муниципальные избирательные комиссии проводят подготовку к приему документов кандидатов».

Губернатора интересовала, помимо прочего, безопасность процесса — в том числе антитеррористическая. «Организаторы выборов обладают необходимыми компетенциями на этот счет, опытом. Необходимо актуализировать их знания, — нацелила коллег глава региона. — На встрече Президента России и Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации было отмечено, что обстановка в мире не будет развиваться просто, напротив, о себе дает знать ряд осложнений в мировой безопасности. Важна своевременная реакция на них, в том числе на основе рекомендаций, которые формируются Советом Безопасности нашей страны». В этом плане работа ведется, заверил начальник управления МВД по Югре Василий Романица: несмотря на то, что выборы коснутся только отдельных территорий, личный состав будет приведен в полную готовность на всей территории округа. «В настоящее время разрабатываются соответствующие планы по взаимодействию со всей правоохранительной деятельностью округа, федеральными структурами и ведомствами. Личный состав оснащен всем необходимым и уже приступил к тренировкам», — отметил он.

Также коснулись вопросов информационной безопасности: избирательный процесс должен быть чистым и открытым, на это надо настроить руководителей региональных отделений политических партий, представителей ведущих общественных организаций округа, отметила Комарова. «Важно не допустить нарушений выборного законодательства, попыток «раскачать» избирательную кампанию и дезориентировать избирателя за счет несанкционированных акций, черного пиара. Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях», — заключила она.