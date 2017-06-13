​На празднование Дня России 14-летние жители Урая получили первые паспорта из рук Натальи Комаровой

По доброй традиции в городе Урай на празднование в торжественной обстановке получили первый паспорт недавние именинники 14-летнего возраста. Вечер 12 июня 2017 года, стал важным для одиннадцати молодых людей и девушек из Урая: как сообщает пресс-центр губернатора округа, на главной сцене города, ребята получили свой первый документ из рук главы региона Натальи Комаровой и главы города Урая Анатолия Иванова.

Илья Члек — один из тех молодых людей, кто сегодня получил паспорт. Он признался, что «наряду с волнением, чувствуется еще большая радость и гордость. Факт получения паспорта сам по себе много значит для человека. Начинаешь осознавать, что ты — уже не ребенок, от тебя уже ждут взрослых поступков, свершений. Понимаешь, что теперь ты в большей степени будешь нести ответственность за свои дела. А получить паспорт из рук губернатора — это как вытянуть счастливый билет! Буду беречь свой документ и сделаю все возможное, чтобы мной гордились родители».

Жителей Урая поздравил и глава города Анатолий Иванов. «Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это действительно знаменательное событие. Своеобразный рубеж между детством и юностью, шаг к новой взрослой жизни. Это подтверждение принадлежности к нашей великой стране, ее истории, настоящему и будущему. Будьте достойными гражданами России, с честью и достоинством несите это звание, искренне любите и берегите Родину, приумножая ее Славу и соблюдая законы», — обратился к ребятам глава города.

В продолжение торжества урайские коллективы представили жителям города свои лучшие номера, а по окончанию концерта на площади Первооткрывателей для урайской молодежи прошла дискотека под открытым небом с участием российских и зарубежных диджеев.